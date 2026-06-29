В Башкирии раскрыли убийство 12-летней давности

В Учалинском районе перед судом предстанет местный житель по обвинению в убийстве, совершенном в 2014 году. Как сообщили в следкоме по Башкирии, спустя 12 лет завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины.
В феврале 2014 года в правоохранительные органы республики поступило сообщение об обнаружении тела 68-летнего мужчины у себя дома в селе Ильтебаново с колото-резаными ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако тогда виновного в убийстве найти не удалось. В 2026 году следователи-криминалисты вновь проанализировали материалы дела и в ходе повторных допросов свидетелей восстановили картину произошедшего. Кроме того, был установлен новый свидетель, указавший на фигуранта.
Как оказалось, подозреваемый ранее уже был судим за смертельное избиение знакомого. Он был задержан в Москве и доставлен для следственных действий в Учалы, где под тяжестью собранных доказательств рассказал об обстоятельствах содеянного.
Следствием установлено, что в ночь с 14 на 15 февраля 2014 года во время совместного распития спиртных напитков между хозяином дома и обвиняемым произошла ссора на бытовой почве. Конфликт перерос в драку, в ходе которого гость, вооружившись кухонным ножом, нанес владельцу жилища не менее четырех ударов в область головы. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия, а мужчина скрылся.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что уфимка с сообщниками задушила мужчину скалкой и расчленила его тело.
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