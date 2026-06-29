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14:11 (UTC+5), 29 Июня 2026

В Башкирии раскрыли убийство 12-летней давности

Житель Учалинского района во время застолья ударил ножом приятеля.

Фото: следком по Башкирии | пресс-служба
Инсаф Хужабирганов

В Учалинском районе перед судом предстанет местный житель по обвинению в убийстве, совершенном в 2014 году. Как сообщили в следкоме по Башкирии, спустя 12 лет завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины.

В феврале 2014 года в правоохранительные органы республики поступило сообщение об обнаружении тела 68-летнего мужчины у себя дома в селе Ильтебаново с колото-резаными ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако тогда виновного в убийстве найти не удалось. В 2026 году следователи-криминалисты вновь проанализировали материалы дела и в ходе повторных допросов свидетелей восстановили картину произошедшего. Кроме того, был установлен новый свидетель, указавший на фигуранта.

Как оказалось, подозреваемый ранее уже был судим за смертельное избиение знакомого. Он был задержан в Москве и доставлен для следственных действий в Учалы, где под тяжестью собранных доказательств рассказал об обстоятельствах содеянного.

Следствием установлено, что в ночь с 14 на 15 февраля 2014 года во время совместного распития спиртных напитков между хозяином дома и обвиняемым произошла ссора на бытовой почве. Конфликт перерос в драку, в ходе которого гость, вооружившись кухонным ножом, нанес владельцу жилища не менее четырех ударов в область головы. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия, а мужчина скрылся.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее сообщалось, что уфимка с сообщниками задушила мужчину скалкой и расчленила его тело.

Видео: пресс-служба следкома по Башкирии
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