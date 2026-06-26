Уфимка с сообщниками задушила мужчину скалкой и расчленила его тело

По данным пресс-служб прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, в конце декабря 2024 года 36-летняя женщина вместе со своим новым сожителем и их знакомым пришла в квартиру по улице Валерия Лесунова, чтобы забрать свои вещи у бывшего гражданского супруга. В итоге все они устроили застолье с алкоголем. Как это часто бывает «под градусом», между женщиной, ее бывшим сожителем и их общим знакомым, с одной стороны, и новым сожителем – с другой, произошел конфликт.
Трое сообщников жестоко избили нового сожителя женщины руками, ногами, а также причинили ножевые ранения и задушили при помощи скалки. Спустя сутки уфимка и ее бывший сожитель расчленили тело погибшего и спрятали останки в лесу, где они и были обнаружены в январе 2025 года прохожими.
«Благодаря слаженной работе следователей и криминалистов СК, а также сотрудников полиции, проведенным судебным экспертизам, анализу камер видеонаблюдения, допросов свидетелей, удалось восстановить картину произошедшего и изобличить фигурантов в совершенном преступлении», — отметили в СУ СКР по РБ.
Суд приговорил женщину к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с последующем ограничением свободы на 1 год. Приговор не вступил в законную силу. Материалы уголовного дела в отношении двоих соучастников выделены в отдельное производство, сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.
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