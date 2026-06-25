Жителя Башкирии, которому мешала громкая музыка, забили до смерти

Салаватский городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении троих жителей Курской области. Они признаны виновными по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в июле прошлого года ночью между двумя мужчинами произошел конфликт возле подъезда многоквартирного дома по ул. Пархоменко в Салавате из-за громко играющей музыки из квартиры. Испытывая личную неприязнь, желая выяснить причины нарушения общественного порядка, потерпевший со своим знакомым поднялись в жилое помещение, где на лестничной клетке произошла массовая драка.

Один из участников ссоры от полученных травм скончался на месте происшествия, здоровью его друга причинен вред средней тяжести.

Суд назначил двоим мужчинам наказание в виде 11 лет 6 месяцев и 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Третьему соучастнику — в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении ущерба.

Ранее житель Башкирии заплатил за «интим-услуги» более 500 тысяч рублей.