Житель Башкирии заплатил за «интим-услуги» более 500 тысяч рублей

В полицию обратился 22-летний житель города. Он перевел злоумышленникам более 500 тысяч рублей. По предварительным данным, на днях, находясь дома, мужчина зашел на интернет-сайт, чтобы заказать интим-услуги. Но осуществить задуманное ему не удалось из-за неисправности сайта.

На следующий день на мобильный телефон потерпевшего поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился «администратором агентства по оказанию интим-услуг» и сообщил заведомо ложную информацию: в работе сайта произошел технический сбой, и для устранения неполадок необходимо перевести на счет агентства 500 тысяч рублей.

Собеседник пообещал, что после исправления ошибки деньги будут возвращены на банковский счет клиента. Доверившись злоумышленнику, заявитель выполнил указания. После получения всей суммы мошенник перестал выходить на связь. Никаких обещанных услуг предоставлено не было, деньги на счет потерпевшего не вернулись.

Ранее стала известна причина ДТП в Башкирии с пятью погибшими.