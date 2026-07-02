В Башкирии подростки из Магнитогорска сбились с маршрута и потерялись

Два друга из Магнитогорска приехали в деревню Зелёная Поляна, чтобы покорить гору Шыршылытау. Раньше они уже бывали здесь на школьной экскурсии, а теперь захотели испытать себя и пройти маршрут самостоятельно. Подростки поднялись на вершину, но на обратном пути возникли трудности. Прошел сильный ливень, тропы размыло, и ребята, растерявшись, ушли в противоположном направлении.

Пока у них была мобильная связь, они смогли дозвониться до родителей и сообщить о случившемся. На помощь выехали спасатели госкомитета РБ по ЧС и сотрудники полиции. Всю ночь они обследовали лесной массив. Как позже выяснилось, ребята вышли к хутору Салават‑совхоз, но он оказался безлюдным, и мальчикам пришлось провести ночь в заброшенном строении. Утром на хутор пришел сторож и сразу сообщил о ребятах в экстренные службы.

Спасатели и сотрудники полиции оперативно прибыли на место и на квадроциклах вывезли подростков в ДООЦ «Горное ущелье», где их уже ждали приехавшие из Магнитогорска родители. В медицинской помощи друзья не нуждались, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Ранее в Башкирии назвали районы с высоким риском лесных пожаров.