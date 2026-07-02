Четверг, 2 Июля 2026
|
Уфа
+18 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
04:59 (UTC+5), 02 Июля 2026

В Башкирии подростки из Магнитогорска сбились с маршрута и потерялись

В Абзелиловском районе благополучно завершились их поиски.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Два друга из Магнитогорска приехали в деревню Зелёная Поляна, чтобы покорить гору Шыршылытау. Раньше они уже бывали здесь на школьной экскурсии, а теперь захотели испытать себя и пройти маршрут самостоятельно. Подростки поднялись на вершину, но на обратном пути возникли трудности. Прошел сильный ливень, тропы размыло, и ребята, растерявшись, ушли в противоположном направлении.

Пока у них была мобильная связь, они смогли дозвониться до родителей и сообщить о случившемся. На помощь выехали спасатели госкомитета РБ по ЧС и сотрудники полиции. Всю ночь они обследовали лесной массив. Как позже выяснилось, ребята вышли к хутору Салават‑совхоз, но он оказался безлюдным, и мальчикам пришлось провести ночь в заброшенном строении. Утром на хутор пришел сторож и сразу сообщил о ребятах в экстренные службы.

Спасатели и сотрудники полиции оперативно прибыли на место и на квадроциклах вывезли подростков в ДООЦ «Горное ущелье», где их уже ждали приехавшие из Магнитогорска родители. В медицинской помощи друзья не нуждались, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Ранее в Башкирии назвали районы с высоким риском лесных пожаров.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru