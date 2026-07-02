В Башкирии двое детей заставили понервничать своих родителей

По данным пресс-службы ведомства, оба случая завершились благополучно.
Один инцидент произошел в Куюргазинском районе: малолетний ребёнок ушёл из дома. Родители нашли его самостоятельно. Второй случай — в Учалинском районе. Здесь на городском пляже потерялась девочка-подросток. Вскоре она нашлась сама.
Ранее в Башкирии подростки из Магнитогорска сбились с маршрута и потерялись.
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