Житель Башкирии проник в чужую квартиру и угрожал девочке убийством

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в апреле этого года для возврата своих денег обвиняемый незаконно проник в квартиру своей сестры. Убедившись в том, что родственницы нет дома, он угрожал убийством ее несовершеннолетней дочери.
Покинув жилое помещение, мужчина был застигнут на месте преступления сотрудниками полиции, одному из которых нанес удар в лицо. Также фигурант в 2024 году приобрел поддельное водительское удостоверение, которое в апреле текущего года предъявил сотрудникам ГАИ.
Обвиняемый признал вину в совершении преступлений. Уголовное дело направили в Баймакский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Башкирии в больницу привезли истекающего кровью мужчину.
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