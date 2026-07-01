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07:22 (UTC+5), 01 Июля 2026

Житель Башкирии проник в чужую квартиру и угрожал девочке убийством

В Баймакском районе перед судом предстанет мужчина за угрозу убийством, проникновение в жилище и применение насилия к сотруднику полиции.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в апреле этого года для возврата своих денег обвиняемый незаконно проник в квартиру своей сестры. Убедившись в том, что родственницы нет дома, он угрожал убийством ее несовершеннолетней дочери.

Покинув жилое помещение, мужчина был застигнут на месте преступления сотрудниками полиции, одному из которых нанес удар в лицо. Также фигурант в 2024 году приобрел поддельное водительское удостоверение, которое в апреле текущего года предъявил сотрудникам ГАИ.

Обвиняемый признал вину в совершении преступлений. Уголовное дело направили в Баймакский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Башкирии в больницу привезли истекающего кровью мужчину.

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