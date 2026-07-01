В Башкирии в больницу привезли истекающего кровью мужчину

По предварительным данным, вечером мужчина распивал спиртные напитки со своей 31-летней бывшей сожительницей у нее дома. В какой-то момент между ними произошел конфликт. В порыве эмоций ранее судимая женщина нанесла ранение кухонным ножом в живот своему гостю.

Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали первую помощь. По данному факту возбудили уголовное дело «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемой избрали меру пресечения – подписку о невыезде.

Ранее в Уфе на стройке опрокинулась люлька с рабочими.