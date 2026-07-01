В Уфе на стройке опрокинулась люлька с рабочими

На строящемся объекте на высоте 6 этажа опрокинулась люлька с двумя рабочими. Следователи выехали на место, проводят осмотр места происшествия. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ. Инцидент произошел в уфимском Затоне.

Также на место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

В пресс-службе минздрава РБ информагентству заявили, что один пострадавший погиб на месте, другой скончался в машине скорой помощи. Несмотря на усилия медиков, травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ленинский межрайонный следственный отдел организовал проверку по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».