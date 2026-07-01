В Уфе возбудили уголовное дело по факту смертельного ЧП на стройке

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, по факту смерти двоих рабочих на стройплощадке Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
Напомним, инцидент произошел в уфимском Затоне. Один пострадавший погиб на месте, другой скончался в машине скорой помощи. Несмотря на усилия медиков, травмы оказались несовместимы с жизнью.
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