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06:44 (UTC+5), 01 Июля 2026

Кого чаще всего обманывали мошенники в Стерлитамаке

В городе подвели итоги IT-преступлений: ущерб превысил 120 миллионов рублей.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

По данным МВД по РБ, всего в Стерлитамаке зафиксировали более 340 фактов мошенничества и почти 70 краж с банковских карт. Общий ущерб, причинённый действиями злоумышленников жителям города, составил около 120 млн рублей.

Проведённый анализ показал, что в этом году наиболее подвержены уговорам мошенников работающие женщины в возрасте от 35 до 60 лет. Если рассматривать гендерное распределение: мужчины — 37,6% от всех потерпевших; женщины — 62,4%.

По возрастным группам ситуация выглядит следующим образом: 35–60 лет — 45,8% (почти половина всех жертв); 18–35 лет — 27,8%; 60 лет и старше — 25,4%.

По социальному положению пострадавшие распределились так: работающие граждане — чуть более трети; пенсионеры — менее четверти; неработающие граждане — менее четверти; самозанятые и индивидуальные предприниматели — менее 10%; остальные категории (декретный отпуск, студенты, инвалиды) — менее 5%.

Ранее в Уфе мошенники вынудили пенсионерку продать внедорожник.

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