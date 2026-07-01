Кого чаще всего обманывали мошенники в Стерлитамаке

По данным МВД по РБ, всего в Стерлитамаке зафиксировали более 340 фактов мошенничества и почти 70 краж с банковских карт. Общий ущерб, причинённый действиями злоумышленников жителям города, составил около 120 млн рублей.
Проведённый анализ показал, что в этом году наиболее подвержены уговорам мошенников работающие женщины в возрасте от 35 до 60 лет. Если рассматривать гендерное распределение: мужчины — 37,6% от всех потерпевших; женщины — 62,4%.
По возрастным группам ситуация выглядит следующим образом: 35–60 лет — 45,8% (почти половина всех жертв); 18–35 лет — 27,8%; 60 лет и старше — 25,4%.
По социальному положению пострадавшие распределились так: работающие граждане — чуть более трети; пенсионеры — менее четверти; неработающие граждане — менее четверти; самозанятые и индивидуальные предприниматели — менее 10%; остальные категории (декретный отпуск, студенты, инвалиды) — менее 5%.
Ранее в Уфе мошенники вынудили пенсионерку продать внедорожник.
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