Кого чаще всего обманывали мошенники в Стерлитамаке

По данным МВД по РБ, всего в Стерлитамаке зафиксировали более 340 фактов мошенничества и почти 70 краж с банковских карт. Общий ущерб, причинённый действиями злоумышленников жителям города, составил около 120 млн рублей.

Проведённый анализ показал, что в этом году наиболее подвержены уговорам мошенников работающие женщины в возрасте от 35 до 60 лет. Если рассматривать гендерное распределение: мужчины — 37,6% от всех потерпевших; женщины — 62,4%.

По возрастным группам ситуация выглядит следующим образом: 35–60 лет — 45,8% (почти половина всех жертв); 18–35 лет — 27,8%; 60 лет и старше — 25,4%.

По социальному положению пострадавшие распределились так: работающие граждане — чуть более трети; пенсионеры — менее четверти; неработающие граждане — менее четверти; самозанятые и индивидуальные предприниматели — менее 10%; остальные категории (декретный отпуск, студенты, инвалиды) — менее 5%.

Ранее в Уфе мошенники вынудили пенсионерку продать внедорожник.