В районе Башкирии в ДТП пострадали трое подростков

В Стерлитамакском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими. Как сообщили в госавтоинспекции республики, сегодня около пяти часов дня на 3 км подъездной автодороги к селу Заливное 18-летний водитель, управляя ВАЗ-2107, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.
В результате ДТП водитель и его двое 19-летних пассажиров с различными травмами госпитализированы. Обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее в Уфе в ДТП с автобусом пострадала пассажирка.
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