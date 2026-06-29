В Уфе в ДТП с автобусом пострадала пассажирка

По предварительным данным прокуратуры РБ, сегодня днем на улице Ферина в Уфе столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадала 71-летняя пассажирка общественного транспорта, которую доставили в медучреждение.

В рамках организованной проверки прокуратура Калининского района даст оценку деятельности организации-перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Кроме того, надзорное ведомство установило контроль за ходом и результатами административного расследования, проводимого органами госавтоинспекции по данному факту.

Ранее в Уфе девушка без прав на Omoda «догнала» «Ладу Гранту».