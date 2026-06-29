В Уфе девушка без прав на Omoda «догнала» «Ладу Гранту»

По предварительным данным пресс-службы ГАИ Уфы, утром 27 июня 22-летняя девушка за рулем автомобиля Omoda C5, следуя по Дёмскому шоссе со стороны ул. Центральной в сторону автодороги Уфа — Оренбург, допустила столкновение с попутной «Ладой Грантой» под управлением 56-летнего водителя.

В аварии водителя машины Omoda C5 с травмами доставили в медучреждение. Кроме этого, установлено, что 22-летняя девушка была лишена водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По факту аварии сотрудники ГАИ начали административное расследование.

Ранее в Башкирии автомобиль с многодетной семьей улетел в кювет.