В Башкирии автомобиль с многодетной семьей улетел в кювет

На помощь выехали спасатели Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям - они доставили взрослых и детей в город Сибай. К счастью, никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.

Поездки на природу — это возможность отдохнуть и провести время с близкими. Но даже знакомый маршрут требует внимательности за рулём, особенно когда в машине дети.