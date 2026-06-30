В Башкирии троих «трактористов» осудили за коррупцию

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, подсудимые решили получить удостоверение тракториста-машиниста без сдачи экзаменов. За «ускоренное» получение заветной корочки они передали должностному лицу взятку от 12 до 35 тысяч рублей.
Суд квалифицировал их действия по статье «дача взятки за заведомо незаконные действия». Каждому из троих фигурантов назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, им придётся заплатить штраф в размере десятикратной суммы переданной взятки.
Расследование в отношении самого взяткополучателя продолжается: материалы его уголовного дела выделены в отдельное производство.
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