В Башкирии родители с четырьмя детьми выжили при пожаре

По данным МЧС по РБ, в частном доме, расположенном на переулке Пуховский, крепко спали многодетная семья: родители и четверо детей. Внезапно раздались странные хлопки. Мать семейства проснулась от непонятного шума, вышла на крыльцо и увидела, как во дворе полыхает сарай.

Огонь стремительно перекинулся на жилой дом через надворные постройки. Не теряя ни секунды, женщина разбудила мужа и детей. Дым уже проник в помещение, и как раз в этот момент сработал пожарный извещатель.

Поняв, что оставаться внутри смертельно опасно, семья экстренно выбралась на улицу. На место вызова оперативно прибыли пожарные МЧС России и госкомитета РБ по ЧС. Огонь ликвидировали. В происшествии никто не пострадал. Сейчас семья в безопасности, временно им придется пожить у бабушки.

Ранее в Уфе при пожаре спасли шесть человек.