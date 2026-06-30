В Уфе при пожаре спасли шесть человек

По данным пресс-службы МЧС по РБ, сегодня ночью пожарные ликвидировали возгорание в двухкомнатной квартире на 18-м этаже многоквартирного жилого дома по улице Гали Ибрагимова. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств спасли шесть человек.

Самостоятельно эвакуировались девять человек, из них пятеро детей. В происшествии никто не пострадал. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

Ранее в Башкирии загорелась сухая трава.