В Башкирии из воды достали труп мужчины

В экстренные службы поступил звонок о том, что в реке, недалеко от моста по улице Пушкина, лежит бездыханное тело мужчины в одежде. Как стало известно на оперативном совещании в мэрии города, на место происшествия прибыли спасатели. Они извлекли труп, находившийся в пяти метрах от берега. Удалось опознать погибшего: им оказался житель Стерлитамака, 1974 года рождения.

Что послужило причиной его гибели, выясняют сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии с начала года на воде погибли 37 человек.