В Башкирии с начала года на воде погибли 37 человек

С начала года в республике произошло 59 происшествий на воде, сообщили в Госкомитете региона по чрезвычайным ситуациям. Погибли 37 человек, включая 5 детей.

Большинство трагедий на воде происходит по одной и той же причине — пренебрежению элементарными правилами безопасности. Чтобы избежать беды, необходимо помнить: нельзя рыбачить и плавать в нетрезвом виде, заплывать за буйки, оставлять детей без присмотра, заходить в воду в незнакомых местах.

Выходя на воду на лодке, убедитесь в ее исправности и имейте при себе водонепроницаемый телефон для вызова помощи. В экстренной ситуации звоните по номеру 112.

Ранее в Уфе спасатели вытащили из реки 14-летнюю девочку.