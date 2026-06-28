В Башкирии с начала года на воде погибли 37 человек

С начала года в республике произошло 59 происшествий на воде, сообщили в Госкомитете региона по чрезвычайным ситуациям. Погибли 37 человек, включая 5 детей.
Большинство трагедий на воде происходит по одной и той же причине — пренебрежению элементарными правилами безопасности. Чтобы избежать беды, необходимо помнить: нельзя рыбачить и плавать в нетрезвом виде, заплывать за буйки, оставлять детей без присмотра, заходить в воду в незнакомых местах.
Выходя на воду на лодке, убедитесь в ее исправности и имейте при себе водонепроницаемый телефон для вызова помощи. В экстренной ситуации звоните по номеру 112.
Ранее в Уфе спасатели вытащили из реки 14-летнюю девочку.
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