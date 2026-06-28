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04:03 (UTC+5), 28 Июня 2026

Спасатели Уфы вытащили из реки Белой 14-летнюю девочку

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Гульфия Акулова

В Кировском районе Уфы едва не произошла трагедия. Две школьницы решили искупаться на песчаной косе в неофициальном и необорудованном для отдыха месте.

Как только девочки зашли в воду, сильное течение сбило их с ног. Одну из подруг начало уносить на глубину. 

К счастью, рядом дежурили спасатели поисково-спасательного отряда Управления по гражданской защите. Они подплыли к девочке на лодке и бросили ей спасательный круг. Школьница смогла ухватиться за него, и спасатели доставили ее на берег. Медицинская помощь подростку не потребовалась.

Спасатели напоминают - песчаные косы и дикие пляжи смертельно опасны. Течение там непредсказуемо, а дно не обследовано. Если вас подхватило течением, главное правило — не паниковать. Не пытайтесь плыть против потока, перевернитесь на спину, чтобы удерживать голову над водой, экономьте силы и зовите на помощь.

Ранее в Куюргазинском районе Башкирии спасатели оказали помощь рыбаку. 

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