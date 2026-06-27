В Башкирии спасатели вытащили из Отрадинского водохранилища рыбака

Спасатели госкомитета РБ по ЧС во время рейда на Отрадинском водохранилище Куюргазинского района оказали помощь рыбаку.

Как сообщили в пресс-службе госкомитета, во время рыбалки его блесна зацепилась за корягу. Мужчина попытался освободить снасть, войдя в воду, но ногу свело судорогой. Спасатели бросили спасательный круг и помогли рыбаку добраться до берега.

«Рыбачьте преимущественно с берега или не удаляйтесь от него слишком далеко. Избегайте выхода на воду при сильном ветре и в тёмное время суток. Сообщите родным или друзьям, где вы планируете ловить и когда вернётесь. Не рыбачьте в одиночку в труднодоступных местах. Всегда имейте при себе спасательный жилет и средства связи», — напомнили в госкомитете РБ по ЧС.

Ранее в Башкирии спасатели эвакуировали мужчину с повреждённой лодки.