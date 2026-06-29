Жителя Башкирии арестовали за диверсию

Выяснилось, что злоумышленник, используя мессенджер, получил от неустановленного лица задание на поджог объекта. Для его выполнения он приобрел необходимые инструменты и горючие вещества, с помощью которых совершил поджог оборудования связи. Но, по независящим от него обстоятельствам, объект связи разрушен не был.
Следственный отдел УФСБ в отношении мужчины возбудил уголовное дело по статье «диверсия». Он полностью признал свою вину. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РБ.
Ранее в Уфе сын приставил к горлу матери нож.
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