В Уфе сын приставил к горлу матери нож

По данным МВД по РБ, вечером 27 июня в дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по Уфе обратилась 63-летняя местная жительница. Как пояснила полицейским заявительница, на нее в собственной квартире час назад напал сын. Все началось со скандала между матерью и сыном, причиной которого стало его постоянное пьянство.

В какой-то момент мужчина взял с кухни нож, подошел к женщине, схватил ее за волосы и приставил лезвие к горлу. Под угрозой насилия он стал требовать деньги. Женщина, находясь в эмоциональном шоке, не говоря ни слова, достала из кармана халата несколько смятых купюр и передала их сыну. Злоумышленник схватил деньги и скрылся.

Придя в себя, потерпевшая позвонила в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимого 40-летнего мужчину. Известно, что он нигде не работает и длительное время злоупотребляет спиртным. Похищенные три тысячи рублей фигурант потратил на очередную порцию алкоголя.

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