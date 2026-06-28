В Белорецком районе Башкирии задержали пьяного водителя без прав

В селе Ломовка Белрецкого района внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль KIA Sportage, который ехал в темноте без включенных фар.

Остановив машину, полицейские выяснили, что за рулем находится 28-летний житель Межгорья. Освидетельствование показало сильную степень опьянения — 1,026 мг/л алкоголя. При этом оказалось, что мужчина уже был лишен водительских прав.

Теперь нарушителю грозит не только штраф за езду без прав, но и уголовное дело за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севестьянов. Также привлечен к ответственности и владелец внедорожника - за передачу управления лицу, не имеющему права садиться за руль. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей размыло дорогу на границе Башкирии и Челябинской области.