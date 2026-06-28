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08:19 (UTC+5), 28 Июня 2026

На границе Башкирии и Челябинской области перекрыто движение транспорта

Фото: стоп-кадр видео | канал в МАХ
Гульфия Акулова

Из-за сильных дождей произошел размыв дорожного полотна на девятом километре автодороги Черновское — Устиново на границе между Челябинской областью и Республикой Башкортостан, сообщили в республиканском министерстве транспорта и дорожного хозйства.

В настоящее время проезд по данному участку невозможен. Судя по видео очевидцев в соцсетях, асфальт полностью разрушен, образовалась промоина. 

Водителям рекомендуется планировать объезд через село Филимоново при следовании со стороны города Учалы в сторону Миасса.

Для получения информации о сроках восстановления движения обращаться в диспетчерскую Миндортранса Челябинской области: 8 (351) 237-88-92.

Видео: соцсети | канал в МАХ
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