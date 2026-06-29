Жертвой пожара в Башкирии стала 61-летняя женщина

Сегодня рано утром в городе Октябрьском на улице Гоголя возник пожар в однокомнатной квартире многоквартирного дома.

Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили 61-летнюю женщину без признаков жизни и передали ее бригаде скорой помощи. Позже медики констатировали ее смерть.

«До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 20 человек, из них 6 детей. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — добавили спасатели.

Ранее житель Туймазов умер из-за пожара в бане, сообщал Башинформ.