Жертвой пожара в Башкирии стала 61-летняя женщина

Сегодня рано утром в городе Октябрьском на улице Гоголя возник пожар в однокомнатной квартире многоквартирного дома.
Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили 61-летнюю женщину без признаков жизни и передали ее бригаде скорой помощи. Позже медики констатировали ее смерть.
«До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 20 человек, из них 6 детей. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — добавили спасатели.
Ранее житель Туймазов умер из-за пожара в бане, сообщал Башинформ.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.