В Уфе брак погибшего участника СВО признали недействительным

Выяснилось, что в феврале 2024 года в период прохождения военной службы в зоне проведения специальной военной операции между ее погибшим братом и 44-летней уфимкой был заключен брак.
Между тем фиктивные супруги совместно не проживали, планов на будущее не строили.
Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании брака недействительным и аннулировании записи акта о его заключении. Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, отметили в пресс-службе прокуратуры РБ.
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