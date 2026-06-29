В Уфе брак погибшего участника СВО признали недействительным

Выяснилось, что в феврале 2024 года в период прохождения военной службы в зоне проведения специальной военной операции между ее погибшим братом и 44-летней уфимкой был заключен брак.

Между тем фиктивные супруги совместно не проживали, планов на будущее не строили.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании брака недействительным и аннулировании записи акта о его заключении. Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, отметили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Ранее житель Башкирии «наломал» дров на 370 тысяч рублей.