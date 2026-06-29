Уфимка пропала после посещения соцучреждения

Сотрудники отдела полиции № 10 управления МВД России по Уфе ведут розыск Ираиды Викторовны Исаевой, 1961 года рождения. Женщина проживает в Дёмском районе Уфы. Она пропала в декабре 2025 года.

По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, после посещения отделения соцучреждения уфимка не вернулась домой. Известно, что при себе она имела мобильный телефон и несколько банковских карт.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ираиды Исаевой, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по следующим телефонам: дежурная часть УМВД России по Уфе: (347) 237-19-60, телефон доверия МВД по РБ (347) 279-32-92, дежурная часть МВД по РБ (347) 279-39-02, номера экстренных служб 02, 102 (с мобильного телефона).

Ранее в Башкирии пропал потерявший память пенсионер.