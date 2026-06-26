В Башкирии пропал потерявший память пенсионер

Уфимец Владимир Хлобыстов пропал без вести 21 июня, сообщает «БаРС». По данным волонтеров, 68-летний житель был одет в футболку цвета хаки, серые спортивные штаны и чёрные кроссовки с белыми полосками.
Особые приметы исчезнувшего — рост 172 см, среднее телосложение, серые глаза. Известно, что он может страдать амнезией.
Любую информацию о возможном местонахождении пенсионера просят сообщать по телефону +7(937)3-102-112 или 112.
Ранее в Башкирии пропала 44-летняя Жанна Дмитриева.
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