В Башкирии пропал потерявший память пенсионер

Уфимец Владимир Хлобыстов пропал без вести 21 июня, сообщает «БаРС». По данным волонтеров, 68-летний житель был одет в футболку цвета хаки, серые спортивные штаны и чёрные кроссовки с белыми полосками.

Особые приметы исчезнувшего — рост 172 см, среднее телосложение, серые глаза. Известно, что он может страдать амнезией.

Любую информацию о возможном местонахождении пенсионера просят сообщать по телефону +7(937)3-102-112 или 112.

Ранее в Башкирии пропала 44-летняя Жанна Дмитриева.