В Башкирии пропала 44-летняя Жанна Дмитриева

Поиски жительницы деревни Дорогино Уфимского района ведутся с 25 июня, информирует «Лиза Алерт РБ». По данным волонтеров, 44-летняя жительница была одета в розовую куртку в цветок, красную футболку, серые брюки и синие тапочки.

Особые приметы женщины — рост 155 см, среднее телосложение, русые волосы, карие глаза.

Любую информацию о ее возможном местонахождении нужно сообщить по номеру 8 (800) 700‑54‑52 или 112.

Ранее в Башкирии детям на сапборде потребовалась помощь спасателей.