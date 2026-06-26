В Башкирии пропала 44-летняя Жанна Дмитриева

Поиски жительницы деревни Дорогино Уфимского района ведутся с 25 июня, информирует «Лиза Алерт РБ». По данным волонтеров, 44-летняя жительница была одета в розовую куртку в цветок, красную футболку, серые брюки и синие тапочки.
Особые приметы женщины — рост 155 см, среднее телосложение, русые волосы, карие глаза.
Любую информацию о ее возможном местонахождении нужно сообщить по номеру 8 (800) 700‑54‑52 или 112.
Ранее в Башкирии детям на сапборде потребовалась помощь спасателей.
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