Рядом с Уфой в лесу застряла семья с беременной женщиной

В Калининском районе Уфы, недалеко от деревни Елкибаево, произошел ночной инцидент. Семья из четырех человек на автомобиле «Лада Гранта» случайно съехала с дороги и застряла в лесу. Среди пассажиров была беременная женщина.
На помощь выехали спасатели управления по гражданской защите, сообщили в ведомстве. Они нашли автомобиль и отбуксировали его на безопасную асфальтированную дорогу. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Специалисты напоминают: ночью грунтовые и лесные дороги очень коварны. Лучше не рисковать и не съезжать с трассы в незнакомых местах.
Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей размыло дорогу на границе Башкирии и Челябинской области.
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