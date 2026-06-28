Рядом с Уфой в лесу застряла семья с беременной женщиной

В Калининском районе Уфы, недалеко от деревни Елкибаево, произошел ночной инцидент. Семья из четырех человек на автомобиле «Лада Гранта» случайно съехала с дороги и застряла в лесу. Среди пассажиров была беременная женщина.

На помощь выехали спасатели управления по гражданской защите, сообщили в ведомстве. Они нашли автомобиль и отбуксировали его на безопасную асфальтированную дорогу. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Специалисты напоминают: ночью грунтовые и лесные дороги очень коварны. Лучше не рисковать и не съезжать с трассы в незнакомых местах.

Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей размыло дорогу на границе Башкирии и Челябинской области.