В Бирском районе Башкирии произошло ДТП с погибшим. Как сообщили в госавтоинспекции республики, сегодня на 105 км автодороги Уфа — Бирск — Янаул 61-летний водитель автомобиля «ГАЗель» при совершении разворота допустил столкновение с движущейся в попутном направлении грузовым автомобилем «Ситрак».
В результате аварии водитель «ГАЗели» от полученных травм скончался на месте ДТП.
Сотрудниками госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии.
Ранее стала известна причина ДТП в Башкирии с пятью погибшими.
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