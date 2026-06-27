В Бирском районе Башкирии произошло ДТП с погибшим. Как сообщили в госавтоинспекции республики, сегодня на 105 км автодороги Уфа — Бирск — Янаул 61-летний водитель автомобиля «ГАЗель» при совершении разворота допустил столкновение с движущейся в попутном направлении грузовым автомобилем «Ситрак».

В результате аварии водитель «ГАЗели» от полученных травм скончался на месте ДТП.

Сотрудниками госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии.

Ранее стала известна причина ДТП в Башкирии с пятью погибшими.