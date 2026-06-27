В Башкирии мусоровоз загорелся на ходу

В Нефтекамске в кузове автомобиля регионального оператора вспыхнул мусор. Благодаря оперативным действиям водителя и пожарных огонь удалось быстро потушить. Техника и люди не пострадали.
Как сообщили в минэкологии региона, аналогичная ситуация ранее произошла в Караидельском районе. В обоих случаях причиной стало попадание в контейнеры ТКО отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным. Причины возгорания в Нефтекамске устанавливаются.
«Мы снова обращаемся к вам и настоятельно просим не выбрасывать в баки горячую золу, пепел и угли, непотушенные окурки и спички. остатки горючих жидкостей, таких как бензин, растворители, краски и лаки,химически активные вещества, которые могут самовозгораться или выделять тепло при реакции. Эти предметы могут вызвать пожар спецтехники и опасны для здоровья сотрудников, занимающихся транспортировкой ТКО», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Башинформ» сообщал, что лесных пожаров в Башкирии стало меньше.
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