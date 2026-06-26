Заказ лекарства из Индии обернулся для жителя Уфы уголовным делом

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, для личного потребления, чтобы достичь обезболивающего эффекта, 8 октября 2025 года подсудимый в интернете, не имея документов, подтверждающих назначение лекарственных препаратов, оформил заказ на доставку препарата, содержащего сильнодействующее вещество, из Индии в Уфу.

В почтовом отделении он получил свой заказ, тем самым осуществив незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза сильнодействующего вещества. В тот же день мужчину задержали сотрудники таможни.

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Приговором суда ему назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее в Башкирии мошенники похитили у мужчины более 1 миллиона рублей.