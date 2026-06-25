В Башкирии мошенники похитили у мужчины более 1 миллиона рублей

В Чишминском районе 52-летнего гражданина атаковали мошенники. Неизвестные, представившись «сотрудниками инвестиционной платформы», под предлогом получения прибыли от инвестирования похитили более 1 миллиона рублей. Также они попытались похитить еще 500 тысяч рублей, но мужчине удалось их остановить.
50-летняя жительница Бирского района тоже чуть не попалась на удочку обманщиков. У нее пытались похитить деньги. Звонившие, представившись сотрудниками домофонной службы, «Госуслуг», Росфинмониторинга, под предлогами замены ключей от домофона, взлома личного кабинета, предотвращения мошеннических действий и сохранения средств, пытались похитить 350 тысяч рублей через перевод в салоне сотовой связи. Попытку предотвратили сотрудники салона.
В Уфе мошенники, представившись «сотрудниками налоговой службы и банка», под предлогами декларирования доходов, предотвращения мошеннических действий и сохранения средств, похитили 145 тысяч рублей у 28-летнего мужчины. Также они попытались похитить еще более 300 тысяч рублей, но банк заблокировал операцию.
В МВД по Башкирии предупредили в очередной раз: ни в коем случае не переводите деньги незнакомцам, не слушайте их истории о «выгодных предложениях» и будьте бдительны!
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