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14:10 (UTC+5), 25 Июня 2026

В Башкирии мошенники похитили у мужчины более 1 миллиона рублей

За минувшие сутки в Башкирии предотвращено несколько покушений на мошенничество.

Фото: архив | ИА Башинформ
Лейла Аралбаева

В Чишминском районе 52-летнего гражданина атаковали мошенники. Неизвестные, представившись «сотрудниками инвестиционной платформы», под предлогом получения прибыли от инвестирования похитили более 1 миллиона рублей. Также они попытались похитить еще 500 тысяч рублей, но мужчине удалось их остановить.

 50-летняя жительница Бирского района тоже чуть не попалась на удочку обманщиков. У нее пытались похитить деньги. Звонившие, представившись сотрудниками домофонной службы, «Госуслуг», Росфинмониторинга, под предлогами замены ключей от домофона, взлома личного кабинета, предотвращения мошеннических действий и сохранения средств, пытались похитить 350 тысяч рублей через перевод в салоне сотовой связи. Попытку предотвратили сотрудники салона. 

В Уфе мошенники, представившись «сотрудниками налоговой службы и банка», под предлогами декларирования доходов, предотвращения мошеннических действий и сохранения средств, похитили 145 тысяч рублей у 28-летнего мужчины. Также они попытались похитить еще более 300 тысяч рублей, но банк заблокировал операцию. 

В МВД по Башкирии предупредили в очередной раз: ни в коем случае не переводите деньги незнакомцам, не слушайте их истории о «выгодных предложениях» и будьте бдительны! 

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