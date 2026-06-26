В Уфе спасатели пришли на помощь пожилой паре

Сотрудники управления гражданской защиты города оперативно вскрыли дверь с помощью инструмента, сообщили в ведомстве.

Мужчине, который получил травму при падении, спасатели наложили шину и помогли транспортировать его до бригады скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали. О супруге спасатели также не забыли: женщине оказали первую помощь и дождались приезда их сына, чтобы передать бабушку под присмотр родных.

Ранее уфимка с сообщниками задушила мужчину скалкой и расчленила его тело.