В Уфе предпринимательница из-за сына отдала мошенникам все свои сбережения

Как установили сотрудники полиции, ее 22-летнему сыну позвонила незнакомая женщина, представилась сотрудницей больницы и предложила его матери пройти диспансеризацию. Молодой человек согласился, и его попросили назвать данные СНИЛС.
Через некоторое время преподавателю колледжа позвонил незнакомец и сообщил, что аккаунт женщины на «Госуслугах» взломан, а мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Звонивший убедил мужчину, что для предотвращения кражи необходимо «задекларировать имеющиеся в доме ценности». Для этого надо собрать все ювелирные изделия и передать их курьеру. Под этим предлогом на следующий день мошенники организовали приезд курьера, которому взволнованный парень передал золотые изделия на сумму 3 млн рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
Ранее жительница Башкирии «заменила ключи от домофона» за 2,7 млн рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.