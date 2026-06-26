В Уфе предпринимательница из-за сына отдала мошенникам все свои сбережения

Как установили сотрудники полиции, ее 22-летнему сыну позвонила незнакомая женщина, представилась сотрудницей больницы и предложила его матери пройти диспансеризацию. Молодой человек согласился, и его попросили назвать данные СНИЛС.

Через некоторое время преподавателю колледжа позвонил незнакомец и сообщил, что аккаунт женщины на «Госуслугах» взломан, а мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Звонивший убедил мужчину, что для предотвращения кражи необходимо «задекларировать имеющиеся в доме ценности». Для этого надо собрать все ювелирные изделия и передать их курьеру. Под этим предлогом на следующий день мошенники организовали приезд курьера, которому взволнованный парень передал золотые изделия на сумму 3 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Ранее жительница Башкирии «заменила ключи от домофона» за 2,7 млн рублей.