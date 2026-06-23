Жительница Башкирии «заменила ключи от домофона» за 2,7 млн рублей

В начале июня ей позвонил неизвестный и строго сообщил о замене домофона. Женщину попросили указать количество ключей для изготовления. Для подтверждения информации необходимо было назвать код из сообщения. Позже заявительнице пришло уведомление о взломе ее аккаунта на портале «Госуслуг».
Через некоторое время поступил новый звонок. Собеседник представился «сотрудником Росфинмониторинга» и заявил, что она продиктовала код злоумышленникам, осуществляющим финансирование недружественных государств, и что они уже оформили от ее имени доверенность на передачу всех денежных средств.
Далее к разговору присоединился якобы «сотрудник ФСБ». Мужчина обвинил пенсионерку в спонсировании терроризма, угрожал возбуждением уголовного дела и требовал перевести все наличные на «безопасный счет». Под его руководством женщина в течение двух недель, используя банкоматы в Кумертау и соседнем Оренбурге, перевела на указанные счета более 2,7 миллиона рублей.
Только вернувшись домой, она смогла спокойно обдумать ситуацию и поняла, что все это время общалась с мошенниками. Потерпевшая обратилась в полицию.
МВД по Республике Башкортостан напомнило рекомендации безопасности: «В ведомстве призвали граждан сохранять бдительность при дистанционном общении с незнакомцами, кем бы они ни представлялись. Телефонные аферисты вводят собеседников в состояние стресса, угрожают, торопят и манипулируют. Не поддавайтесь эмоциям и панике. Прервите разговор, возьмите паузу, обсудите ситуацию с близкими или позвоните в полицию».
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