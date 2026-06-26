В Уфе экс-главе отделения судебных приставов вынесли приговор за взятки

Сотрудники УФСБ России по РБ пресекли противоправную деятельность начальника Дёмского районного отделения судебных приставов Уфы ГУФССП по РБ, 1975 года рождения, и двух граждан, 1976 и 1978 года рождения.

Выяснилось, что должностное лицо получило от коммерческого директора общества с ограниченной ответственностью взятку в виде оплаты изготовления мебели и оборудования на общую сумму 670 тысяч рублей, а также услуг имущественного характера – доставку, сборку и установку указанного комплекта товаров в ее жилище на сумму 22 тысячи рублей. За вышеуказанную сумму коммерческий директор, заблуждающийся в том, что на счета организации наложен арест, попросил взыскать имеющиеся деньги в рамках исполнительного производства на указанный им счет, который, по его мнению, не подвергался обременению. Таким образом, был обеспечен поэтапный незаконный вывод имеющихся денег.

Также, сотрудники УФСБ установили, что 48-летний мужчина обратился к коммерческому директору организации с просьбой об оказании содействия в признании заочно недееспособным своего отца, жителя Нуримановского района, умершего в 2023 году, для отмены продажи его объектов недвижимости. Для реализации преступных намерений в качестве посредников предприниматель привлек начальника Дёмского районного отделения судебных приставов Уфы ГУФССП по Республике Башкортостан и уроженца Чеченской Республики. За денежное вознаграждение в 300 тысяч рублей, полученное от пристава, сотрудник Республиканской клинической психиатрической больницы № 1 пообещал способствовать подготовке необходимых документов о признании невменяемым вышеуказанного жителя Нуримановского района. Однако сотрудник больницы оказывать содействие не планировал, а деньги потратил на личные нужды. Чиновница за услуги посредника от взяткодателя получила 200 тысяч рублей.

Ленинский районный суд вынес приговор: руководитель отделения судебных приставов признана виновной по статьям «получение взятки», «посредничество во взяточничестве» с назначением наказания в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 6 931 340 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе на срок 5 лет с предоставлением отсрочки реального отбывания наказания до достижения ее сыном 14-летнего возраста.

Коммерческий директор общества с ограниченной ответственностью признан виновным по статьям «дача взятки» и «посредничество во взяточничестве» с назначением наказания в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 6 931 340 рублей.

Уроженец Чеченской Республики – по статье «посредничество во взяточничестве» с назначением наказания в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее сотрудник учреждения здравоохранения апелляционным определением Верховного суда признан виновным по статье «мошенничество» с назначением наказания в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее в Башкирии нерадивому отцу назначили административный арест.