В Башкирии нерадивому отцу назначили административный арест

По данным республиканской службы судебных приставов, долг по алиментам за это время превысил шестизначную сумму. В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. В ходе проверки выяснилось, что официального источника дохода и зарегистрированного имущества у него нет. Чтобы избежать выплат, должник предпочитал работать на частных работодателей, получая зарплату наличными. В результате вся финансовая нагрузка по содержанию и воспитанию детей легла на плечи матери.

В качестве принудительной меры приставы наложили арест на его банковские счета. За систематическое уклонение от уплаты средств на содержание детей в отношении мужчины был составлен административный протокол.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 13 суток административного ареста. Теперь у должника будет время, чтобы переосмыслить своё отношение к родительским обязанностям и погасить накопившуюся задолженность.

Ранее в Уфе прокуратура защитила права «двойника» должника.