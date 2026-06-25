В Башкирии нерадивому отцу назначили административный арест

По данным республиканской службы судебных приставов, долг по алиментам за это время превысил шестизначную сумму. В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. В ходе проверки выяснилось, что официального источника дохода и зарегистрированного имущества у него нет. Чтобы избежать выплат, должник предпочитал работать на частных работодателей, получая зарплату наличными. В результате вся финансовая нагрузка по содержанию и воспитанию детей легла на плечи матери.
В качестве принудительной меры приставы наложили арест на его банковские счета. За систематическое уклонение от уплаты средств на содержание детей в отношении мужчины был составлен административный протокол.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 13 суток административного ареста. Теперь у должника будет время, чтобы переосмыслить своё отношение к родительским обязанностям и погасить накопившуюся задолженность.
Ранее в Уфе прокуратура защитила права «двойника» должника.
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