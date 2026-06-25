В Уфе прокуратура защитила права «двойника» должника

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в производстве судебного пристава имелись материалы в отношении жителя Уфы о взыскании свыше 16 тысяч рублей, персональные данные которого полностью идентичны данным заявителя. Несмотря на то, что от жителя Новосибирской области неоднократно поступали заявления об ошибочной идентификации в качестве должника, судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства и списал со счета «двойника» вышеуказанную сумму.

Прокуратура внесла представление и обратилась в суд с иском о возобновлении исполнительного производства и возврате неправомерно удержанных денег. После вмешательства прокуратуры права заявителя были восстановлены, ему вернули более 16 тыс. рублей. Рассмотрение административного искового заявления находится на контроле прокуратуры района.

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