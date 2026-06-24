В Башкирии задержали пять наркозакладчиков

Поведение этих граждан показалось правоохранителям подозрительным. При личном досмотре у всех пятерых задержанных были изъяты полимерные пакеты и стеклянные колбы с порошкообразным содержимым. Согласно заключению специалистов, изъятое вещество является наркотическим средством. Общая масса изъятого составила более 45 граммов, что относится к крупному размеру.

В отношении задержанных следственным отделом возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотиков.

В настоящее время по уголовным делам проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также возможных каналов поступления наркотиков на территорию города. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.