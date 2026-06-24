В Башкирии задержали пять наркозакладчиков

Поведение этих граждан показалось правоохранителям подозрительным. При личном досмотре у всех пятерых задержанных были изъяты полимерные пакеты и стеклянные колбы с порошкообразным содержимым. Согласно заключению специалистов, изъятое вещество является наркотическим средством. Общая масса изъятого составила более 45 граммов, что относится к крупному размеру.
В отношении задержанных следственным отделом возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотиков.
В настоящее время по уголовным делам проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также возможных каналов поступления наркотиков на территорию города. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.