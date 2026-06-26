В Башкирии бетонщику за изувеченные пальцы заплатят компенсацию

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в декабре 2023 года бетонщик получил травму – ему защемило пальцы при установке опор стрелкового автомобильного крана, что привело к ампутации ногтевой фаланги нескольких пальцев.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда в интересах сотрудника в связи с несчастным случаем на производстве. Суд удовлетворил требования, обязав работодателя выплатить пострадавшему 150 тыс. рублей. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее ревнивый житель Башкирии нанес своей жертве 19 ударов ножом.