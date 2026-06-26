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05:54 (UTC+5), 26 Июня 2026

Ревнивый житель Башкирии нанес своей жертве 19 ударов ножом

Пострадавший истек кровью.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Иглинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя по статьям «убийство» и «кража с причинением значительного ущерба гражданину».

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в январе 2026 года мужчина находился в гостях у 55-летнего знакомого в селе Иглино. Во время совместного распития спиртных напитков между ними произошел конфликт на почве ревности. Фигурант уголовного дела нанес ножом потерпевшему не менее 19 ударов в область головы и туловища.

От полученных колото-резаных ранений последний скончался на месте происшествия от обильной кровопотери. После подсудимый похитил мобильный телефон, дрель-шуруповерт и две машинки для стрижки волос на общую сумму порядка 10 тысяч рублей и скрылся.

Мужчина не признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее уфимец угрожал мужчине на остановке пистолетом.

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