Под Уфой спасатели ищут пропавшую женщину с воздуха

В Уфимском районе спасатели МЧС России ведут поиски пропавшей женщины с привлечением беспилотной авиации, сообщает пресс-служба ведомства.
В МЧС Башкортостана поступило сообщение о пропаже 45-летней женщины в д. Дорогино Уфимского района. Женщина вышла из дома и не вернулась. Была одета в домашнюю одежду: тёмно-бордовую футболку, голубые «кроксы», также носит очки.
К поискам привлечены силы и средства Кирилловского сельсовета, ОМВД, спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, а также беспилотная авиация Главного управления.
В настоящее время поиски продолжаются. Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят звонить по номеру «112».
Ранее «Башинформ» писал, что в Башкирии пропала 44-летняя Жанна Дмитриева.
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