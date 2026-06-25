Житель Башкирии изобрел толстовки с видеонаблюдением

Белебеевский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статье "незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации". По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, в мае 2024 года мужчина изготовил два комплекта специальных технических средств для негласного получения информации - толстовки с замаскированными в них устройствами для удаленного видеонаблюдения.
Договорившись со своим знакомым об их реализации за 75 тыс. рублей за единицу товара, он продал их лицам, которые в дальнейшем использовали для сдачи теоретического экзамена при получении права на управление машинами.
Подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 90 тыс. рублей, сотовые телефоны и специальные технические средства конфисковали в доход государства. Троим его соучастникам ранее уже вынесли обвинительные приговоры.
Ранее в Башкирии погоня за BMW закончилась гибелью молодого парня и подростка.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.