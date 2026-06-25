Четверг, 25 Июня 2026
|
Уфа
+17 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
05:27 (UTC+5), 25 Июня 2026

В Башкирии выяснили, почему погибла маляр-штукатур, упав с вышки-туры

Гострудинспекция в РБ завершила расследование несчастного случая, в результате которого скончалась 42-летняя работница ООО «Эталон».

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

По данным ведомства, трагедия произошла 28 ноября 2025 года в здании бокса моторного отделения предприятия. В тот день бригада маляров-штукатуров красила стены помещения, где проводился ремонт – сотрудники устраняли последствия протекания кровли. Работали с помощью передвижной вышки-туры. На участке, где красила стены бригадир, выпирал козырёк комнаты. Когда стали перемещать вышку-туру, обнаружили, что третья секция упирается в кран-балку, расположенную под потолком цеха. В связи с чем одну секцию-лестницу частично сняли, но работать так не представлялось возможным.

Позвонили мастеру, попросили привезти трёхъярусную лестницу и удлинитель для валиков. Не желая терять время, бригадир предложила разнорабочему проложить над козырьком настил, прикрепив его одним концом к третьей секции (той самой, частично снятой), а другой уложить на трубы вдоль стены. Коллега на это не согласился, сказав, что лучше дождаться мастера с лестницей, а пока продолжить работы на прямом участке стены, передвинув вышку-туру. Разнорабочий направился к другим малярам, чтобы выяснить, не будут ли они им мешать, когда за спиной услышал скрежет металла.

Обернувшись, увидел, что бригадир падает с вышки-туры, тщетно пытаясь ухватиться за перекладины. С тяжёлой травмой головы пострадавшую доставили в больницу города Салавата, где в тот же день она скончалась.

Как пояснила руководитель гострудинспекции Татьяна Астрелина, причиной смертельного несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, а именно, необеспечение контроля за ходом выполнения указанных в наряде-допуске мероприятий безопасности. Кроме того, к трагедии привела эксплуатация вышки-туры в неполной сборке. Материалы расследования передали в следственные органы.

Ранее в Уфе прокуратура защитила права «двойника» должника.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru