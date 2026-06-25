В Башкирии выяснили, почему погибла маляр-штукатур, упав с вышки-туры

По данным ведомства, трагедия произошла 28 ноября 2025 года в здании бокса моторного отделения предприятия. В тот день бригада маляров-штукатуров красила стены помещения, где проводился ремонт – сотрудники устраняли последствия протекания кровли. Работали с помощью передвижной вышки-туры. На участке, где красила стены бригадир, выпирал козырёк комнаты. Когда стали перемещать вышку-туру, обнаружили, что третья секция упирается в кран-балку, расположенную под потолком цеха. В связи с чем одну секцию-лестницу частично сняли, но работать так не представлялось возможным.
Позвонили мастеру, попросили привезти трёхъярусную лестницу и удлинитель для валиков. Не желая терять время, бригадир предложила разнорабочему проложить над козырьком настил, прикрепив его одним концом к третьей секции (той самой, частично снятой), а другой уложить на трубы вдоль стены. Коллега на это не согласился, сказав, что лучше дождаться мастера с лестницей, а пока продолжить работы на прямом участке стены, передвинув вышку-туру. Разнорабочий направился к другим малярам, чтобы выяснить, не будут ли они им мешать, когда за спиной услышал скрежет металла.
Обернувшись, увидел, что бригадир падает с вышки-туры, тщетно пытаясь ухватиться за перекладины. С тяжёлой травмой головы пострадавшую доставили в больницу города Салавата, где в тот же день она скончалась.
Как пояснила руководитель гострудинспекции Татьяна Астрелина, причиной смертельного несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, а именно, необеспечение контроля за ходом выполнения указанных в наряде-допуске мероприятий безопасности. Кроме того, к трагедии привела эксплуатация вышки-туры в неполной сборке. Материалы расследования передали в следственные органы.
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