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05:02 (UTC+5), 25 Июня 2026

В Башкирии руководителей отделов МВД осудили за мошенничество

УФСБ России по РБ выявило и пресекло противоправную деятельность начальника отдела МВД России по городу Октябрьскому, начальника межрайонного отдела по ЭБ и ПК с дислокацией в Октябрьском, Белебее управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по РБ, а также начальника отдела по экономическим преступлениям ОМВД России по Октябрьскому.

Фото: УФСБ по РБ | пресс-служба
Ксения Калинина
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Они совершили мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. По данным пресс-службы УФСБ по РБ, в декабре 2022 года группа лиц, состоящая из руководящего состава районного МВД, а также адвоката коллегии адвокатов «Защита» РБ разработали преступную схему получения 2,5 млн рублей от жителя города Октябрьского, в отношении которого полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной реализации алкогольной продукции, организованной группой в особо крупном размере.

Предлогом для получения денег послужило прекращение уголовного преследования либо его переквалификация на менее тяжкий состав преступления. Используя адвоката в качестве посредника, преступники получили требуемые денежные средства от местного жителя и распорядились по своему усмотрению. Осознавая противоправный характер действий сотрудников полиции, потерпевший обратился с заявлением в органы безопасности.

Кировский районный суд Уфы признал виновными 48-летнего начальника отдела МВД России по Октябрьскому по статье «мошенничество», ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей. 44-летнего руководителя межрайонного отдела полиции приговорили к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей. Их лишили права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 5 лет с лишением специальных званий «полковник полиции» и «подполковник полиции» соответственно.

Ранее Октябрьский городской суд РБ признал виновным их посредника. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционным определением Верховного суда РБ начальник отдела по экономическим преступлениям ОМВД России по городу Октябрьскому также признан виновным с назначением наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Башкирии задержали пять наркозакладчиков.

УФСБ по РБ пресс-служба
УФСБ по РБ пресс-служба
УФСБ по РБ пресс-служба
Фото: УФСБ по РБ | пресс-служба
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