В Башкирии пропал житель деревни под Нефтекамском

Поиски 67-летнего Рината Исламова из нефтекамской деревни Чишма ведутся с 22 июня. По данным отряда «Лиза Алерт РБ», пенсионер был одет в коричневую ветровку, черные спортивные штаны и резиновые сапоги.

Другие приметы исчезнувшего — рост 180 см, седые волосы, карие глаза.

Любую информацию о возможном местонахождении мужчины нужно сообщить по номеру 8 (800) 700‑54‑52 или 112.

Ранее в Башкирии детям на сапборде потребовалась помощь спасателей.